Ученые Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности ведут разработку инновационной технологии производства биологически активных добавок функционального назначения на основе отечественного растительного сырья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ РК

Проект направлен на создание доступных и эффективных продуктов с высокой антиоксидантной активностью, способствующих профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Актуальность разработки обусловлена растущим спросом на функциональные продукты питания, обогащенные биологически активными соединениями.

Ключевым компонентом БАД является ликопин - природный антиоксидант, обладающий выраженными профилактическими свойствами. Его дефицит в рационе может способствовать снижению иммунитета и увеличению риска хронических заболеваний.

В рамках проекта разработана технология получения порошков из томатов и арбузов с максимальным сохранением полезных веществ. Применение современных методов переработки - лиофильной и инфракрасной сушки - позволяет сохранить цвет, аромат и биологическую ценность сырья.

На основе полученных компонентов сформирован оптимальный состав БАД, покрывающий суточную потребность организма в активных веществах. В него входят ликопин, томатный порошок, арбузный порошок, порошок тыквенных семечек и сафлоровое масло. Такое сочетание обеспечивает высокую биодоступность, выраженное антиоксидантное действие и хорошие органолептические характеристики, что делает продукт удобным для регулярного применения.

Практическая значимость проекта заключается в возможности производства функциональных продуктов на основе доступного отечественного сырья. Реализация разработки позволит снизить зависимость от импортных добавок, расширить сырьевую базу перерабатывающей промышленности и создать дополнительные точки роста для АПК.