Технологии
Казахстанские ученые создали тест-систему для сохранения плодовых деревьев от бактерий

Новую систему диагностики опасной бактерии, угрожающей деревьям, разработали казахстанские ученые. Речь идет о тест-системах, которые с высокой точностью обнаруживают в ДНК деревьев бактерию Erwinia amylovora. При этом отечественная разработка в разы дешевле зарубежных аналогов и доступна для казахстанских садоводов. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает Kazpravda.kz.

Как отметили в пресс-службе, Erwinia amylovora – особо опасный патоген, который вызывает у плодовых деревьев бактериальный ожог. Бактерия особо опасна для яблони и груши и способна привести к массовой гибели плодового сада всего за два сезона. Эффективного лечения при запущенных формах бактериального ожога на сегодня не существует, а главной
профилактикой является ранняя диагностика. И теперь разработанная диагностическая система LAMP поможет сохранить плодовые деревья.

«Разработанная нами новая система выявления бактерии на основе LAMP в 100-1000 раз чувствительнее по сравнению с классическим ПЦР-тестом, который применяется сегодня. Помимо чувствительности, LAMP-технология в отличие от ПЦР более удобна в применении, легко адаптируема для полевых условий, а также не требует дорогостоящих реагентов и оборудования. Для сравнения: стоимость нашей тест-системы для диагностирования бактериального ожога составляет 6 000 тенге за образец, в английской лаборатории стоимость составляет 31 000 тенге за образец, в швейцарской лаборатории – 57 000 тенге за образец. С помощью наших недорогих тест-систем ранняя диагностика становится доступна каждому садоводу или дачнику. Опасность кроется и в том, что, если домашние сады пустить на самотек, они заражают дикорастущие яблони. А в нашей стране в числе дикорастущих яблонь произрастает мировое достояние – яблоня Сиверса, которую необходимо сберечь», – поделился биолог Института молекулярной биологии и биохимии им. М.А.Айтхожина МОН РК Нурбол Галиакпаров.

В данный момент ученые Института молекулярной биологии и биохимии им. М.А.Айтхожина работают над выявлением бактерии Erwinia amylovora на дикорастущих яблонях и разрабатывают практические рекомендации для предотвращения распространения бактериального ожога, включая использование новых тест-систем.

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