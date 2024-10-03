Казахстанские военнослужащие принимают участие в совместном учении «Хамкорлик-2024» в Узбекистане

Армия
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Дана Аменова
корреспондент

На полигоне «Фориш» в Джизакской области состоялась торжественная церемония открытия совместного тактического учения «Хамкорлик-2024» по теме обеспечения военной безопасности государств Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны

По данным Минобороны, мероприятия проводятся под руководством командующего войсками Центрального военного округа Вооруженных сил Узбекистана полковника Фарруха Зиябаева.

«Учение «Хамкорлик-2024» наглядно свидетельствует об укреплении двусторонних отношений между нашими странами. Совместная штабная и боевая работа позволит нам обменяться опытом, улучшить навыки взаимодействия подразделений вооруженных сил Казахстана и Узбекистана, повысить боевую готовность для оперативного реагирования на любые вызовы и угрозы», – сказал командир казахстанского контингента, заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» полковник Ержан Мейрманов.

В качестве управленческого контингента к учению привлечены офицеры Управления командующего войсками РгК «Юг» Вооруженных сил Казахстана и аппарат Управления Центрального военного округа Вооруженных сил Узбекистана.

Обучаемыми органами управления от Казахстана определены военнослужащие войсковой части 85395 РгК «Юг», от Узбекистана – сводный отряд Центрального военного округа.

На учениях будут отработаны вопросы управления подразделениями при выходе передовых отрядов условного противника к государственной границе и при ее прорыве основными силами.

В ходе операции будут также «уничтожены» мелкие группы неприятеля, просочившиеся между сторожевыми заставами и приникшие в населенные пункты.

#минобороны #Узбекистан #военнослужащие #учения #«Хамкорлик-2024»

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