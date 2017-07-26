Казахстанские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Азии

В Сурабае завершается групповой этап чемпионата Азии по волейболу среди мужских команд. Сборная Казахстана в третьем матче группового этапа со счетом 3:0 победила Саудовскую Аравию, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
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Казахстанские волейболисты доминировали на протяжении всего матча. Только во втором сете команда Саудовской Аравии смогла навязать упорную борьбу. В итоге победил Казахстан – 25:13, 25:22, 25:17.
Таким образом, сборная РК набрала 7 очков в трех матчах и вышла в четвертьфинал турнира. Помимо Казахстана участие в четвертьфинале континентального первенства обеспечили еще 6 команд – Южная Корея, Япония, Иран, Китайский Тайпей, Австралия и Китай. Последний восьмой участник решающей стадии турнира определится в матче Индонезия – Катар.
На втором групповом этапе сборная Казахстана проведет еще два матча против Южной Кореи и Японии. В зависимости от занятого места после этих встреч определится соперник казахстанцев по четвертьфиналу.Чемпионат Азии по волейболу. Мужчины. Группа "А". Сурабая, Индонезия. Результаты 26 июля.
Казахстан – Саудовская Аравия – 3:0 (25:13, 25:22, 25:17).