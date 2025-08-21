Казахстанские вольники завершили чемпионат мира U20 с пятью медалями

На чемпионате мира по видам борьбы U20 в Самокове (Болгария) завершились соревнования среди вольников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото с сайта НОК РК

Команда Казахстана в общей сложности завоевала пять медалей, среди которых одна золотая.

Победу на ЧМ одержал Едыге Касымбек (до 125 килограммов). Камиль Куруглиев (до 92 килограммов) занял второе место.

На третью ступень пьедестала поднялись Нурданат Айтанов (до 57 килограммов), Досжан Кульгайып (до 74 килограммов) и Самир Дурсунов (до 97 килограммов).

