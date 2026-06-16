Казахстанские вузы впервые презентованы на выставке и форуме в Индонезии

Фото: пресс-служба МНВО РК

14-15 июня в Джакарте впервые состоялись образовательная выставка Study in Kazakhstan и Первый форум организаций высшего и послевузовского образования Казахстана и Индонезии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО РК

Мероприятия были организованы Министерством науки и высшего образования РК при поддержке Посольства РК в Республике Индонезия и Посольства Республики Индонезия в Республике Казахстан.

Проведение выставки и форума стало важным этапом в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Индонезией в сфере высшего и послевузовского образования.

Кроме того, мероприятия стали эффективной площадкой для продвижения системы высшего образования РК на международном уровне, расширения академических связей и углубления институционального партнерства между образовательными организациями двух стран.

В мероприятиях, направленных на развитие академической мобильности, расширение совместных образовательных и научных инициатив, а также укрепление гуманитарных связей между Казахстаном и Индонезией, приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Индонезия Сержан Абдыкаримов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в Республике Казахстан Мохамад Фаджрул Рахман, а также руководители организаций высшего и послевузовского образования и других образовательных учреждений Казахстана и Индонезии.

Казахстанскую сторону представляли делегации 11 высших учебных заведений, которые презентовали образовательные программы, научно-образовательный потенциал и направления развития международного сотрудничества. Со стороны Индонезии в мероприятиях приняли участие представители около 20 университетов, что свидетельствует о высоком интересе индонезийского академического сообщества к расширению сотрудничества с казахстанскими вузами.

В рамках выставки и форума состоялись двусторонние встречи руководителей высших учебных заведений двух стран. В ходе переговоров обсуждались вопросы развития академического партнерства, реализации совместных образовательных программ, расширения научно-исследовательского сотрудничества, а также обмена студентами и профессорско-преподавательским составом.

По итогам мероприятий между ведущими высшими учебными заведениями Казахстана и Индонезии был подписан ряд документов о сотрудничестве, направленных на укрепление долгосрочного академического партнерства, развитие институциональных связей и реализацию совместных образовательных и научных инициатив.

Достигнутые договоренности свидетельствуют об укреплении взаимного доверия и партнерства между Казахстаном и Индонезией в сфере высшего образования и создают прочную основу для дальнейшего углубления стратегического сотрудничества в области высшего и послевузовского образования, науки, академической мобильности и подготовки кадров, отметили в МНВО РК.