"Казахстанских сирот продают иностранным усыновителям" – в МОН прокомментировали рассылку

В казахстанских Telegram-каналах распространяется сообщение о том, что сирот продают гражданам иностранных государств под видом усыновления. К сообщению прикреплена ссылка, ведущая на статью, в которой приведены «цены на детей». Все это неправда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Для начала следует отметить, что распространяемая статья была написана в 2017 году и приведенный в ней список агентств по международному усыновлению в настоящее время не актуален.

На сегодняшний день ни одна из указанных автором организаций не входит в перечень представительств иностранных агентств по усыновлению в Республике Казахстан.

Что же касается приведенных «цен на детей», указанных в статье, то очевидно, что указанные суммы – это расходы на перелет, проживание, питание, оформление документов, услуги переводчиков и прочее, но никак не цены на детей.

В Министерстве образования и науки РК, курирующем вопросы усыновления, также опровергли слухи о существовании цен на казахстанских детей-сирот.

«Нет, такая информация не соответствует действительности. Процедура иностранного усыновления осуществляется только через аккредитованные некоммерческие агентства, которым запрещено извлекать из своей деятельности получение любой финансовой или другой выгоды. Порядок аккредитации агентств, осуществляющих деятельность по усыновлению граждан Казахстана иностранными гражданами, регламентирован Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье», — объяснила пресс-секретарь ведомства Молдир Абдуалиева.

Также в министерстве сообщили, что международное усыновление не имеет ничего общего с торговлей детьми и считать его таковым нельзя.

«Процедура иностранного усыновления осуществляется в соответствии с Конвенцией о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье» и Правилами передачи детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, на усыновление, утвержденными постановлением Правительства РК от 30 марта 2012 года № 380», — сказано в ответе ведомства.

В пресс-службе также подчеркнули, что кандидаты в приемные родители из числа иностранцев обязательно должны пройти проверку на соответствие всем требованиям статьи 91 Кодекса «О браке (супружестве) и семье».

«В целях обеспечения прозрачности в процедуре иностранного усыновления и предотвращения коррупционных рисков приказом утверждено положение комиссии по рассмотрению документов иностранных граждан, желающих усыновить детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся гражданами Казахстана, подлежащих иностранному усыновлению (приказ Министерства образования и науки РК № 80 от 3 марта 2020 года). По итогам проверки представленных документов иностранных усыновителей на соответствие требованиям действующего законодательства принимается коллегиальное решение об отказе либо продолжении процедуры усыновления».

Таким образом, распространяемое сообщение о том, что казахстанских детей продают иностранцам под видом усыновления – фейк.