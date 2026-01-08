Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году

По поручению Главы государства Правительство в лице Министерства здравоохранения реализует комплекс мер по модернизации и развитию отрасли, направленных на пациентоориентированность, повышение доступности и качества медицинской помощи. Об этом доложил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, благодаря последовательной политике поддержки со стороны Президента государственные расходы на здравоохранение за последние годы выросли почти в три раза и в 2025 году достигли 3 трлн тенге. Это позволило значительно расширить объем медицинской помощи, провести масштабную модернизацию инфраструктуры и обновить материально-техническую базу медицинских организаций.

В эксплуатацию введены ключевые объекты республиканского значения – Национальный онкологический центр и Центр экстренной медицины в Астане, а также Национальный центр инфекционных болезней в Алматы.

«Завершается масштабный проект реализуемый по поручению Главы государства – по модернизации сельского здравоохранения. Уже свыше 650 медицинских объекта в сельской местности введены в эксплуатацию, которые существенно сократили разрыв между городом и селом», — отметил Тимур Султангазиев.

Впервые за длительный период пересмотрена тарифная политика: повышены тарифы на родовспоможение и педиатрию, сделан акцент на профилактику заболеваний, раннюю диагностику и повышение качества медуслуг. Существенный прогресс достигнут в клинических направлениях, укреплена система охраны здоровья матери и ребенка. Активно развивается онкологическая служба, внедряются высокоточные и щадящие методы лечения, ранее доступные преимущественно за рубежом.

Обновленный подход к лекарственной политике обеспечил стабильность лекарственного обеспечения и позволил сэкономить значительные бюджетные средства. Отдельное внимание уделяется цифровизации как стратегическому приоритету, обозначенному Главой государства в Послании народу Казахстана.

«В отрасли формируется экосистема «eDensaulyq», внедряются решения на основе искусственного интеллекта как инструмент поддержки врача и повышения качества медицинской помощи», — подчеркнул первый вице-министр.

Кроме того, Парламент одобрил поправки в законодательство о защите медицинских работников, разработанные по поручению Главы государства. Вводится отдельная уголовная ответственность за насилие в отношении медработников и водителей скорой помощи при исполнении служебных обязанностей, а также внедрено страхование профессиональной ответственности медиков. Благодаря мерам социальной поддержки дефицит врачей снижен на 19%, среднего медицинского персонала – на 7%, в сельской местности – на 16%.

«С 2026 года предусмотрено повышение заработной платы работников инфекционных служб и скорой медицинской помощи, а ответственность за насилие в отношении медиков будет ужесточена. Принят закон по совершенствованию системы обязательного социального медицинского страхования, предусматривающий переход к страховой модели, расширение охвата населения и восстановление государственного контроля качества медицинских услуг», — сообщил Тимур Султангазиев.

Определены стратегические приоритеты развития отрасли: разработана Концепция развития здравоохранения до 2029 года и комплексный план управления качеством медпомощи.

Как отметил первый вице-министр, принимаемые меры уже дают ощутимые результаты – прогнозируемая продолжительность жизни населения составит 75,8 года, снижаются показатели смертности. Общая смертность сократилась на 2,6%, младенческая – на 18%, а Казахстан поднялся на семь пунктов в индексе человеческого развития, улучшая свои позиции в международных рейтингах.

