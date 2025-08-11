31 июля по 10 августа в Нью-Йорке проходил 48-ой Asian American International Film Festival (AAIFF) – старейший фестиваль азиатско-американского кино в США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В этом году в документальной программе фестиваля было представлено 12 картин со всего мира, три из которых были удостоены номинаций.

Казахстанский документальный фильм «Пряники для её отца, моего прадеда, её деда» был удостоен награды Sikay Tang Critical Lens Award. Премия названа в честь выдающегося режиссёра и монтажёра Сикай Танг и вручается документальным картинам, которые с глубиной и новаторством исследуют важные социальные и культурные темы.

Награда присуждается всего второй год, но уже считается одной из самых престижных в документальной программе AAIFF. Картина режиссёра Алины Мустафиной была выпущена при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Центра поддержки национального кино.

«Пряники для её отца, моего прадеда, её деда» представляет собой автобиографическое путешествие трёх поколений женщин одной семьи, отправившихся через Казахстан, Татарстан и Польшу в поисках своих корней, языка и самоидентификации.

Ранее проект уже был отмечен на международной арене, включая мировую премьеру на Пусанском кинофестивале, европейскую – в Турине, приз за «яркий дебют» на фестивале «Бастау» в Алматы и награду за лучший международный полнометражный фильм на фестивале Cinéma Vérité в Тегеране. Также фильм был показан на Bolzano Film Festival Bozen (Италия) и ORAI Festival (Казахстан).

AAIFF проводится ежегодно с 1978 года и является важной площадкой для азиатских и азиатско-американских кинематографистов, представляя миру их уникальные истории и художественные подходы.