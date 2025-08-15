Казахстанский фильм представили на кинофестивале в Швейцарии

Кино
152
Дана Аменова
специальный корреспондент

Главную роль в картине сыграла молодая актриса Тамирис Жангазинова

Фото: facebook.com/nazym.zhangazinova

Фильм казахстанского режиссёра Жаннат Алшановой «Победителей видно на старте» вошёл в шорт-лист одного из старейших и самых авторитетных кинофорумов мира Locarno Film Festival, сообщает Kazpravda.kz

На своей странице в Facebook родная сестра исполнительницы главной роли – Назым Жангазинова поздравила ее с участием в успешном международном проекте. По ее словам, Тамирис в мире кино, музыки и творчества с детства. За плечами актрисы десятки казахстанских фильмов и сериалов, авторские песни и собственный альбом.

Сейчас восходящая звезда вместе со всей съёмочной командой и режиссёром находится на фестивале в Швейцарии. Красные дорожки, фотокамеры, интервью, публикации в швейцарских СМИ и среди этого всего казахстанская актриса, которая смело и красиво несёт наше искусство на мировую сцену.

«Победителей видно на старте» – история о 17-летней девушке, мечтающей стать спортсменкой, но оказавшейся перед сложным выбором. Снятый в Алматы и Алматинской области, фильм соединил в себе нашу самобытность и универсальный язык кино, который понятен зрителю в любой точке мира. И пусть пока нас меньше на красных дорожках, чем хотелось бы, но каждый такой шаг, каждая премьера, каждая публикация в мировых СМИ делает нас заметнее, увереннее, сильнее», – написала она в Facebook

Напомним, швейцарский кинофестиваль в Локарно проводится с 1946 года и является одним из старейших и самых масштабных фестивалей мира, входящий в топ-5 влиятельных площадок мировой киноиндустрии.

Символ фестиваля – леопард, а его визитная карточка – крупнейший в мире кинотеатр под открытым небом на центральной площади Пьяцца-Гранде, который вмещает до 8 000 зрителей.

Отметим, что 78-й кинофестиваль в Локарно проходит с 6 по 16 августа. Каждый конкурсный фильм будет показан на нескольких площадках фестиваля.

#Швейцария #фильм #кинофестиваль #Тамирис Жангазинова #«Победителей видно на старте»

