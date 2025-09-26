Казахстанский фильм представили на Пусанском международном кинофестивале

Культура,Кино
34
Дана Аменова
специальный корреспондент

Фильм рассказывает историю 17-летней Милы, которая решает вступить в команду по плаванию на открытой воде

Фото: facebook.com/nazym.zhangazinova

Дебютный фильм режиссёра Жаннат Алшановой «Победителей видно на старте», созданный при поддержке Минкультуры РК и Государственного центра поддержки национального кино, был представлен в программе A Window on Asian Cinema одного из крупнейших кинофорумов Азии – Пусанского международного кинофестиваля (BIFF), сообщает Kazpravda.kz 

По данным ведомства, картина создана в международной каллоборации с Францией, Нидерландами, Литвой и Швецией, а также получила поддержку Королевства Саудовской Аравии.

Фильм рассказывает историю 17-летней Милы, которая решает вступить в команду по плаванию на открытой воде, стремясь обрести независимость и вырваться из семейного хаоса.

Однако на финишной прямой ей предстоит сделать выбор, который изменит её путь. Главные роли в картине исполнили Тамирис Жангазинова (Мила), литовский актёр Валентин Новопольски, Асель Калиева и Медина Сагиндыкова. Оператором-постановщиком выступила Каролин Шампетье.

Съёмки фильма проходили в Алматы и Алматинской области в августе–сентябре 2024 года. Постпродакшн завершился летом 2025 года параллельно во Франции, Нидерландах и Швеции.

Напомним, в августе 2025 года мировая премьера «Победителей видно на старте» прошла на Международном кинофестивале в Локарно – одном из самых престижных киносмотров Европы. Азиатская премьера картины состоялась на Пусанском международном кинофестивале, который проходит в Южной Корее с 18 по 26 сентября.

BIFF считается крупнейшим и наиболее авторитетным киносмотром Азии, а его программа A Window on Asian Cinema знакомит зрителей с выдающимися работами режиссёров региона и отражает ключевые тенденции современного азиатского кинематографа.

Фестиваль служит важной платформой для международных премьер и продвижения фильмов на мировой рынок.

#Минкультуры #кинофестиваль #Пусан

