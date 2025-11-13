Талгат Ерниязов выступил в забеге на 15 километров в категории «А»

Фото: пресс-служба МВД РК

Сотрудник батальона конвойной службы Департамента полиции Алматы Талгат Ерниязов достойно представил Казахстан на 47-м Международном стамбульском марафоне, сообщает Kazpravda.kz

Марафон уникален тем, что проходит через два континента – Азию и Европу и объединяет тысячи спортсменов со всего мира. В этом году участие приняли более 41 тысячи бегунов из 100 стран.

Полицейский выступил в забеге на 15 километров в категории «А» (сильнейшие бегуны) и показал результат 01:09:32, войдя в двадцатку лучших участников соревнования.

«Для меня это было не просто спортивное испытание, а личная цель – доказать, что дисциплина и выносливость – часть профессии полицейского», – отметил Талгат Ерниязов.

Также победителя поздравил начальник управления специальной и профессиональной подготовки ДП Алматы Ерлан Абсадык.

«Мы гордимся своими сотрудниками, которые достойно представляют страну и ведомство на международной арене. Это пример силы духа и преданности делу», – резюмировал он.

Напомним, в Бирмингеме (штат Алабама, США) завершился чемпионат Всемирных игр среди полиции и правоохранительных органов World Police and Fire Games 2025. Казахстан на этих «мини-Олимпийских играх» представляли семь сотрудников различных силовых ведомств. И одним из самых успешных участников турнира стал спортсмен из Акмолинской области, представитель бойцовского клуба ZHAS_DYNAMO_TEAM Галымжан Катбаев. Он вновь доказал свое мастерство, завоевав золотую медаль в соревнованиях по грепплингу.