Фото: скриншот видео

Делегацию коалиции возглавила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. В обсуждении также приняли участие депутат Мажилиса Сергей Пономарев, председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова, медиаменеджеры, актеры, продюсеры, а также казахстанский кинорежиссер Талгат Теменов.

Встреча была посвящена разъяснению проекта Новой Конституции и предстоящего референдума. В своем выступлении Талгат Теменов отметил, что в столь непростое время, когда в разных уголках мира вспыхивают войны, мир — священная ценность.Также он подчеркнул важность осознанного участия граждан в принятии решений, определяющих будущее страны.

«Я не юрист и не политик, не состою ни в одной партии. Как говорил Бауыржан Момышулы: «Я полковник в отставке, но не гражданин в отставке». Так и я — как гражданин своей страны — хочу поделиться своим мнением. В истории Казахстана Конституция впервые написана на казахском языке — и это меня искренне радует. Второе — это создание однопалатного парламента, Курултая. Третье — ограничение президентского срока одним сроком. Каждая норма Основного закона — это наше будущее, наши надежды и мечты», - отметил режиссер.

Он также призвал всех принять участие в Референдуме ради будущих поколений.

«15 марта состоится общенациональный референдум. Народ примет решение — поддержать этот проект или нет. Лично я считаю, что в условиях духовного кризиса в мире, когда все чаще проявляется диктат силы и денег, главной ценностью должно оставаться уважение и любовь к человеку. В этом — наша сила. Как говорится, «объединившись в одно целое», если мы примем этот Основной закон — это будет большой шаг вперед. И ради будущих поколений нам важно сплотиться и прийти на референдум. Не забывая, что мир и согласие зависят от нас самих», - резюмировал Талгат Теменов.

В завершение встречи участники отметили значимость осознанного выбора и личной ответственности каждого в предстоящем референдуме, подчеркнув, что конституционные нормы должны эффективно реализовываться, укрепляя доверие между государством и обществом.