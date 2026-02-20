Казахстанский режиссер: Каждая норма Основного закона — это наше будущее, наши надежды и мечты

Конституционная реформа
146
Айман Аманжолова
корреспондент

В Алматы состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с творческой интеллигенцией города, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

Делегацию коалиции возглавила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева. В обсуждении также приняли участие депутат Мажилиса Сергей Пономарев, председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Жулдызай Искакова, медиаменеджеры, актеры, продюсеры, а также казахстанский кинорежиссер Талгат Теменов.

Встреча была посвящена разъяснению проекта Новой Конституции и предстоящего референдума. В своем выступлении Талгат Теменов отметил, что в столь непростое время, когда в разных уголках мира вспыхивают войны, мир — священная ценность.Также он подчеркнул важность осознанного участия граждан в принятии решений, определяющих будущее страны.

«Я не юрист и не политик, не состою ни в одной партии. Как говорил Бауыржан Момышулы: «Я полковник в отставке, но не гражданин в отставке». Так и я — как гражданин своей страны — хочу поделиться своим мнением. В истории Казахстана Конституция впервые написана на казахском языке — и это меня искренне радует. Второе — это создание однопалатного парламента, Курултая. Третье — ограничение президентского срока одним сроком. Каждая норма Основного закона — это наше будущее, наши надежды и мечты», - отметил режиссер.

Он также призвал всех принять участие в Референдуме ради будущих поколений.

«15 марта состоится общенациональный референдум. Народ примет решение — поддержать этот проект или нет. Лично я считаю, что в условиях духовного кризиса в мире, когда все чаще проявляется диктат силы и денег, главной ценностью должно оставаться уважение и любовь к человеку. В этом — наша сила. Как говорится, «объединившись в одно целое», если мы примем этот Основной закон — это будет большой шаг вперед. И ради будущих поколений нам важно сплотиться и прийти на референдум. Не забывая, что мир и согласие зависят от нас самих», - резюмировал Талгат Теменов.

В завершение встречи участники отметили значимость осознанного выбора и личной ответственности каждого в предстоящем референдуме, подчеркнув, что конституционные нормы должны эффективно реализовываться, укрепляя доверие между государством и обществом.

#Казахстан #референдум

Популярное

Все
Хранитель эпической интонации
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Испытание скоростью и нервами
Важность открытости и прозрачности
С любовью к Родине
Как я проскроллила книги
Об энергетике, спорте и доставке газет
Обеспечить доступность избирательных участков
Инструмент формирования исторической памяти
Когда природа отдыхает
Миссия спасать выполнима
Дети белой птицы
Нейросеть выводит команды на поле
Уникальный дар Жамбыла Жабаева
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Новый общественный договор
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
А надо ли так?
Диалог с молодежью о будущем страны
Сашкино счастье
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Происшествий на транспорте стало меньше
Свести риски к минимуму
Межцивилизационный диалог
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

В Жамбылской области обсудили роль конституционной реформы …
В Президентском центре обсудили конституционные перспектив…
Преподаватели и студенты крупнейшего вуза страны выразили п…
Аида Балаева: Сохранение историко-культурного наследия возв…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]