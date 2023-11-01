Казахстанский стрелок завоевал олимпийскую лицензию

Константин Малиновский принес команде Казахстана по пулевой стрельбе лицензию на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция)

Фото: olympic.kz

На Чемпионате Азии в Чангвоне (Южная Корея) в стрельбе из пневматической винтовки (50 метров, три позиции) с результатом 590 очков он вышел в финал, где занял пятое место, тем самым завоевав квоту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

К слову, для сборной команды Казахстана по стрелковым видам спорта это уже третья олимпийская лицензия. Ранее на чемпионате мира Ислам Сатпаев завоевал первую лицензию. Затем на ЧА Арина Алтухова отметилась лицензией.