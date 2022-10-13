Казахстанский студент нашел формулу для вычисления больших чисел без калькулятора

Студент 2 курса Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Бек Мусабеков разработал новую формулу для вычисления больших чисел без калькулятора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Интерес к математике у обучающегося факультета информационных технологий Бека Мусабекова появился в стенах школы. Талантливый молодой человек впервые изобрел формулы квадратными и кубическими методами в 9 классе. Решение операции «приближенное нахождение под корнем» через столбец и квадрат – тоже результат его школьного труда.

Заинтересованный в точных науках студент, благодаря своей пытливости, разработал формулу, с помощью которой можно вычислить большие числа без помощи калькулятора.

«Везде, где нет возможности воспользоваться калькулятором, даже на экзамене, расчеты с моей формулой выводятся свободно. Кроме того, это большая возможность сэкономить время. Теперь я хочу запатентовать эти формулы. Я думаю, что мою придуманную формулу можно включить в учебную программу. У меня есть желание в дальнейшем воспитывать учеников по математике и готовить их к олимпиадам», – поделился планами молодой ученый.

Сегодня в копилке студента ЕНУ – 33 различные формулы расчета без калькулятора. Из них 29 создавались в школе, 4 – в университете. Парень намерен продолжить поиск еще более простых формул для вычисления больших чисел без калькулятора.

Свои способности Бек Мусабеков проявил в 2021 году на республиканском конкурсе научных проектов «Талантливый молодой ученый», где победил в номинации «Дарын».