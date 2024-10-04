Казахстанско-туркменское сотрудничество обсудили на заседании Межправкомиссии

Это уже 13-е по счету совместное заседание представителей двух государств

Фото: пресс-служба правительства РК

В Ашхабаде под сопредседательством заместителя премьер-министра – руководителя аппарата правительства Казахстана Галымжана Койшыбаева и заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Батыра Атдаева состоялось 13-е заседание казахстанско-туркменской Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, рассмотренным в рамках предыдущего заседания комиссии в мае 2023 года в Астане. Уделено внимание перспективам развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта и логистики, финансов, образования и культуры. Особо выделены вопросы сближения двух стран в нефтегазовой сфере и межрегионального сотрудничества.

Галымжан Койшыбаев подчеркнул, что работа комиссии, в первую очередь, должна быть сконцентрирована на тщательной подготовке предстоящих встреч на высшем уровне.

Стороны выразили уверенность, что принятые решения поспособствуют дальнейшему укреплению и углублению двусторонних отношений по всем направлениям взаимодействия.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол.