Фото: МИД

Посольство Казахстана в Норвегии совместно с национальной киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова организовало в городе Осло «Дни казахского кино», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

В рамках программы были показаны отечественные фильмы «Жаужүрек мың бала», «Сказ о матери» и «Районы».

Показы прошли в одном из ведущих культурных центров, расположенных в центре норвежской столицы – кинотеатре Cinemateket (Norsk Filminstitutt).

Концепция кинопоказов была основана на идее представить историю Казахстана в разные периоды — от эпохи государственного становления до современных социальных реалий.

Фильмы посетили представители официальных, деловых и общественных кругов Норвегии, а также студенты, сотрудники дипломатических миссий и казахстанская диаспора.

Представленная программа вызвала искренний интерес у местных зрителей к истории Казахстана, его культурным традициям и современному обществу, подчеркнув важность подобных мероприятий для дальнейшего диалога между двумя странами.

Проведение Дней казахского кино стало важным мероприятием в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Норвегией, способствовало укреплению культурных связей между нашими странами.