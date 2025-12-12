Казахстанское кино показали в Норвегии

94
Дана Аменова
специальный корреспондент

Представленная программа вызвала искренний интерес у местных зрителей

Фото: МИД

Посольство Казахстана в Норвегии совместно с национальной киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова организовало в городе Осло «Дни казахского кино», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД  

В рамках программы были показаны отечественные фильмы «Жаужүрек мың бала», «Сказ о матери» и «Районы».

Показы прошли в одном из ведущих культурных центров, расположенных в центре норвежской столицы – кинотеатре Cinemateket (Norsk Filminstitutt).

Концепция кинопоказов была основана на идее представить историю Казахстана в разные периоды — от эпохи государственного становления до современных социальных реалий.

Фильмы посетили представители официальных, деловых и общественных кругов Норвегии, а также студенты, сотрудники дипломатических миссий и казахстанская диаспора.

Представленная программа вызвала искренний интерес у местных зрителей к истории Казахстана, его культурным традициям и современному обществу, подчеркнув важность подобных мероприятий для дальнейшего диалога между двумя странами.

Проведение Дней казахского кино стало важным мероприятием в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Норвегией, способствовало укреплению культурных связей между нашими странами.

#МИД #кино #Норвегия #показы

Популярное

Все
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Итоги большого общественного пути
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Идеи, лаборатории и люди
Глава государства прибыл в Ашхабад
Права человека не заканчиваются на пороге колонии
Труд как зеркало таланта
Гонка за квотами
У опытных лидеров – достойная смена
Сочетая академизм и современные практики
Аудит переходит на превентивную цифровую модель
Соревнования для юных талантов
Мегаполис, меняющий стандарты развития
Пионы среди зимы
Усиливается защита интеллектуальной собственности
Оскорбление есть – наказания нет
В интересах Казахстана и Ирана
Қазақ тілі: вчера и сегодня
Оляпка – хозяйка студеных вод
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
В тройке лидеров
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Трудовой стаж будет учитываться при переезде между Казахста…
Леонардо Ди Каприо признан артистом 2025 года по версии Time
К устойчивым и современным практикам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]