Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане

Криминал
121
Дана Аменова
Корреспондент

По факту финансирования ОПГ К.Асанбека (Камчы Кольбаева) объявлен в розыск казахстанский предприниматель, владелец центра отдыха «Симирам» - Таиров Ясынжан Ниязович, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото: kabar.kg

По данным Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, были установлены факты финансирования деятельности ОПГ так называемого «вора в законе» К. Асанбека, входившего в международную преступную группировку «Братский круг» со стороны бизнесмена РК – Таирова Ясынжана Ниязовича.

Так, зная о преступной деятельности Асанбека в систематических получениях денег от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, а также о его неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, в целях получения покровительства, гражданин связывался с ним для ведения совместных бизнес-проектов на территории Кыргызстана.

«В целях финансирования преступной деятельности так называемого «вора в законе» Асанбека, Таиров передал ему 200 тысяч долларов США. Также владелец центра отдыха «Симирам» на постоянной основе предоставлял коттеджи и номера представителям ОПГ для организации их досуга и отдыха. Кроме этого, по имеющимся данным, Таиров всегда оказывал знаки внимания и преподносил дорогостоящие подарки Асанбеку, при проведении им каких-либо торжеств и праздничных мероприятий», – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве отметили, что встречи между Таировым и так называемым «вором в законе» проходили в Чолпон-Ате, на территории комплекса «Барс», принадлежащего Асанбеку и аффилированным ему гражданам.

На основании собранных материалов в отношении Таирова постановлением Октябрьского районного суда Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии НЦБ «Интерпола» для привлечения к уголовной ответственности. 

#розыск #Кыргызстан #бизнесмен #ГКНБ

Популярное

Все
Олимпийские игры в Париже официально завершены
Казахстан завершил Олимпиаду-2024 с семью медалями
Глава FlyArystan извинился перед мамой оставленной в аэропорту девочки
США направят атомную подлодку на Ближний Восток
Конкурс «Лучший педагог» стартовал в Казахстане
Ярмарка вакансий ко Дню молодежи пройдет в Астане
Какие активы вернул Кайрат Сатыбалды государству – список от Антикора
Определилась лучшая бригада скорой помощи в Казахстане
Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане
Торговца людьми задержали в Туркестанской области
Кражи личных данных совершают безработные – аналитики
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
У продюсера Баян Алагузова родилась дочь
Куралбек Ордабаев: «Меня «били», роняли. Но я поднимался, чтобы побеждать!»
Ребенок наткнулся на пики металлического забора и попал в реанимацию в Алматы
Интерес к табаку у казахстанских фермеров упал почти до нуля – аналитики
В Казахстане завершены защитные мероприятия против саранчи
Глава государства принял акима Акмолинской области
«Я ставил перед собой одну цель – занять первое место»: Елдос Сметов
На карантин закрыли одно из сел в Костанайской области
Ерлан Карин выступил на открытии мероприятия интеллектуального клуба «Zakovat»
Первая в истории киберспортивная олимпиада состоится в 2025 году
Мировой рынок труда переживает серьезный кадровый кризис
4 человека утонули в Актюбинской области
«Социальный кошелёк»: как будет работать новая система льготного питания в школах
Противоэпидемические мероприятия в пострадавших от паводков регионах завершили в Казахстане
Двух женщин на тротуаре сбила машина в Алматы
Казахстан и Туркменистан обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества
Казахстанец прошел пешком 1 111 км от Анкары до Батуми
Обвал Nikkei превысил падение в «черный понедельник» 1987 года
Дождь, град, шквал – о погоде на 6-8 августа рассказали синоптики
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
В Таразе открылся филиал российского университета
Эпос Султана Раева
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года

Читайте также

Объявленного в международный розыск казахстанца экстрадиров…
15 возможных участников ОПГ «Дикого Армана» задержали в Алм…
Привязали к гире и утопили в реке: братьев осудили за убийс…
Пожизненный срок за производство наркотиков могут ввести в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]