Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане

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По данным Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, были установлены факты финансирования деятельности ОПГ так называемого «вора в законе» К. Асанбека, входившего в международную преступную группировку «Братский круг» со стороны бизнесмена РК – Таирова Ясынжана Ниязовича.

Так, зная о преступной деятельности Асанбека в систематических получениях денег от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства, осуществления поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, а также о его неоднократной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, в целях получения покровительства, гражданин связывался с ним для ведения совместных бизнес-проектов на территории Кыргызстана.

«В целях финансирования преступной деятельности так называемого «вора в законе» Асанбека, Таиров передал ему 200 тысяч долларов США. Также владелец центра отдыха «Симирам» на постоянной основе предоставлял коттеджи и номера представителям ОПГ для организации их досуга и отдыха. Кроме этого, по имеющимся данным, Таиров всегда оказывал знаки внимания и преподносил дорогостоящие подарки Асанбеку, при проведении им каких-либо торжеств и праздничных мероприятий», – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве отметили, что встречи между Таировым и так называемым «вором в законе» проходили в Чолпон-Ате, на территории комплекса «Барс», принадлежащего Асанбеку и аффилированным ему гражданам.

На основании собранных материалов в отношении Таирова постановлением Октябрьского районного суда Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии НЦБ «Интерпола» для привлечения к уголовной ответственности.