Казахстанского ребенка незаконно удерживали в Турции

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Девочку нашли и вернули матери

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

После прибытия на родину малышку передали родной матери, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет по охране прав детей Минпросвещения 
 

«Для успешного возвращения девочки была проведена колоссальная работа. Все компетентные органы были привлечены к процессу, через дипломатические каналы направлены соответствующие письма, а также проведены многочисленные встречи и переговоры. Это стало возможным благодаря слаженной и профессиональной работе всех вовлеченных сторон», – отметила председатель комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.
 

Напомним, трехлетний ребенок без ведома матери был вывезен в Турцию через Узбекистан бывшим супругом, после чего женщина обратилась в полицию.

При взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД РК с турецкими коллегами и казахстанским консульством в Анталии девочку нашли и вернули на родину. 

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