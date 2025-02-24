Казахстанскому певцу запретили приезжать в Латвию

Фото: instagram.com/jazzdauren/

Латвийский МИД внес казахстанского певца Жандаурена Аблаева, известного под сценическим псевдонимом Jazzdauren, в список персон нон грата, сообщает Kazpravda.kz

9 марта исполнитель нашумевших хитов «Дарите женщинам цветы» и «Песни на кассете» Jazzdauren должен был выступить в Даугавпилсе.

Артисту без объяснения причин закрыли въезд в европейскую страну на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции. Инициатором такого решения стала министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети X.

Поклонники певца остались в недоумении, так как запланированное мероприятие оказалось под угрозой срыва. Дискуссия между фанатами и хейтерами вызвала резонанс в соцсетях.

Сам исполнитель пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию и продолжает хранить молчание.

Ранее любимец казахстанской публики поделился с подписчиками радостной новостью и анонсировал релиз новой песни. Во время своего выступления в Астане «казахстанский Юрий Шатунов» высказался о городе.