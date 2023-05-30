Казахстанцам дали возможность передавать 50% пенсионных накоплений инвесткомпаниям

Как отметили в Минтруда, это дает гражданам возможность участия в управлении их пенсионными активами, формирования своего собственного пенсионного плана, выбора альтернативной политики инвестирования своих сбережений.
В рамках Социального кодекса с 1 июля вкладчикам Единого накопительного пенсионного фонда предоставляется право по передаче до 50% от суммы своих пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным компаниям по своему самостоятельному выбору, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Как отметили в МТСЗН, это дает гражданам возможность участия в управлении их пенсионными активами, формирования своего собственного пенсионного плана, выбора альтернативной политики инвестирования своих сбережений.
"Использование разных инвестиционных стратегий при передаче накоплений в частное управление будет способствовать диверсификации рисков вкладчиков, получению более высокой инвестиционной доходности и, соответственно, преумножению пенсионных накоплений", - говорится в сообщении министерства.
При переводе вкладчиком пенсионных накоплений в частную управляющую компанию за ним сохраняется право перевода его накоплений в другую управляющую компанию либо возврата под управление Национального банка, то есть - в ЕНПФ.
Гарантию сохранности пенсионных накоплений государство предоставляет только по сбережениям, которые находятся в управлении Национального банка, то есть, в ЕНПФ.
Ответственность за сохранность пенсионных накоплений, передаваемых в управление управляющему инвестиционным портфелем (УИП), несет выбранный вкладчиком УИП.
В случае возникновения отрицательной разницы по итогам года между номинальной доходностью, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, управляющая компания обязана возместить данную разницу вкладчику за счет собственных средств, предупредили в ведомстве.
Для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ, добавили в пресс-службе.