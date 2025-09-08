Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество

Налоги
65
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

По информации Департамента государственных доходов по городу Астане оплатить налог необходимо не позднее 1 октября, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Налог на имущество обязаны уплачивать физические лица, являющиеся собственниками жилых домов и квартир, дачных построек, гаражей и иных зданий, строений и помещений, находящихся на праве собственности.

- В случае неуплаты налога до 1 октября 2025 года на следующий же день должникам начнут направляться уведомления о наличии задолженности, - сообщила руководитель управления разъяснительной работы ДГД Астаны Кымбат Исенова.

Если сумма задолженности превысит 1 месячный расчетный показатель, то по истечении 30 рабочих дней со дня направления уведомления будет сформирован приказ о принудительном взыскании задолженности, а также начисление пени за каждый день просрочки.

Данный вид налога можно оплатить через мобильное приложение «e-Salyq Azamat»; сайт Комитета государственных доходов kgd.gov.kz; портал электронного правительства egov.kz; мобильные приложения банков второго уровня.

Департамент государственных доходов по городу Астане призывает налогоплательщиков осуществить своевременную уплату налога на имущество физических лиц во избежание применения мер принудительного взыскания, начисления пени и иных последствий, предусмотренных налоговым законодательством.

Подробнее о налогах можно узнать по номеру 1414/3 либо в Instagram @astana_mkd_dgd_astana.

 

 

