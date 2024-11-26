Казахстанцев предупредили о новых уловках мошенников

Мошенники предлагают гражданам стать посредниками — дропперами, вовлеченными в незаконные операции с переводами денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Часто люди не осознают, что участвуют в преступной деятельности и становятся частью организованных мошеннических схем. Полицейские в городе Косшы выявили случай дропперства, связанный с инвестициями в компанию Industrial-Trading.

Жительница области Жетысу, выступая в роли «менеджера» брокера, предоставила мошенникам свой банковский счет.

На него житель города Косшы перевел один миллион тенге, думая, что инвестирует средства.

По данному факту начато досудебное расследование, а пенсионерке предстоит возместить причиненный ущерб.

«Чтобы защитить себя, важно быть осведомленным и осторожным. Внимательно проверяйте объявления о работе, избегайте сомнительных способов заработка, не соглашайтесь обналичивать, класть на счет или переводить деньги по просьбе неизвестных лиц. Если на вашу карту поступил неожиданный перевод, немедленно свяжитесь с банком. Расскажите своим близким и знакомым о дропперстве, ведь мошенники часто нацеливаются на пожилых людей, студентов и школьников», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что лучший способ противостоять мошенникам — бдительность и осведомленность.