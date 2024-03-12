Казахстанцев призывают участвовать в челлендже по борьбе с туберкулезом

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С 24 февраля по 24 марта 2024 года проходит месячник по борьбе с туберкулезом. В рамках мероприятия казахстанцев из разных регионов страны приглашают присоединится к челленджу.

Для этого необходимо рассказать историю о том, как туберкулез повлиял на жизнь людей и разместить текст с хештегом #ДаМыПобедимТуберкулез! #месячникпотуберкулезу #вместемысильнее.

«Туберкулез- одна из самых распространенных и смертельных инфекционных болезней, с которыми миллионы людей сталкиваются каждый день во всем мире. Ежегодно порядка 10, 5 млн человек заболевают туберкулезом во всем мире. Из них около 1, 6 млн погибают от этой болезни. Меры борьбы с туберкулезом, принимаемые с 2000 года во всем мире, позволили спасти 75 миллионов жизней Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе создать мир без туберкулеза», — говорится в видеообращении.

Данные инициативы призваны обратить внимание граждан на то, что необходимо приложить все усилия к профилактике и своевременному выявлению заболевания.