Казахстанцев призывают участвовать в челлендже по борьбе с туберкулезом

Здравоохранение
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Дана Аменова
Корреспондент

Правила участия в проекте озвучили в Национальном центре общественного здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С 24 февраля по 24 марта 2024 года проходит месячник по борьбе с туберкулезом. В рамках мероприятия казахстанцев из разных регионов страны приглашают присоединится к челленджу.

Для этого необходимо рассказать историю о том, как туберкулез повлиял на жизнь людей и разместить текст с хештегом #ДаМыПобедимТуберкулез! #месячникпотуберкулезу #вместемысильнее.

 «Туберкулез- одна из самых распространенных и смертельных инфекционных болезней, с которыми миллионы людей сталкиваются каждый день во всем мире. Ежегодно порядка 10, 5 млн человек заболевают туберкулезом во всем мире. Из них около 1, 6 млн погибают от этой болезни.  Меры борьбы с туберкулезом, принимаемые с 2000 года во всем мире, позволили спасти 75 миллионов жизней Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе создать мир без туберкулеза», — говорится в видеообращении.

Данные инициативы призваны обратить внимание граждан на то, что необходимо приложить все усилия к профилактике и  своевременному выявлению заболевания.

#борьба #казахстанцы #участие #приглашение #туберкулез #челлендж #принятие #НЦОЗ

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