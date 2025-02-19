Казахстанцев приглашают принять участие в литературном конкурсе

Прием заявок открыт до августа 2025 года
В Казахстане продолжается прием заявок на литературный конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны», направленный на поддержку талантливых авторов и популяризацию трудовых профессий, сообщает Kazpravda.kz
Конкурс, организованный МКИ в рамках «Года рабочих профессий», призван показать значимость труда через художественные произведения. Авторы могут раскрыть преданность, любовь трудящихся к своему делу и уникальность каждой профессии.
В произведениях должны отражаться внутренний мир рабочих, их переживания, мечты и повседневные вызовы.
«Конкурс предоставляет авторам возможность создавать яркие образы, передавая дух людей труда и их характер. От одного автора принимается только одно ранее неопубликованное произведение в любом жанре. Победителя определит Комиссия по присуждению премии, в состав которой входят писатели и общественные деятели», – говорится в официальном сообщении.
Там же добавили, что прием заявок открыт до августа 2025 года.
Предлагаемые на конкурс произведения принимаются по адресу: Национальная государственная книжная палата РК, 050016, г. Алматы, ул. Пушкина, 2/76.
Электронная почта: erlikpenenbekdastany@gmail.com
Более подробную информацию можно получить по указанным контактам: +7727-397-61-97, +7727-397-61-15.