Казахстанцев приглашают принять участие в литературном конкурсе

Прием заявок открыт до августа 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане продолжается прием заявок на литературный конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны», направленный на поддержку талантливых авторов и популяризацию трудовых профессий, сообщает Kazpravda.kz

Конкурс, организованный МКИ в рамках «Года рабочих профессий», призван показать значимость труда через художественные произведения. Авторы могут раскрыть преданность, любовь трудящихся к своему делу и уникальность каждой профессии.

В произведениях должны отражаться внутренний мир рабочих, их переживания, мечты и повседневные вызовы.

«Конкурс предоставляет авторам возможность создавать яркие образы, передавая дух людей труда и их характер. От одного автора принимается только одно ранее неопубликованное произведение в любом жанре. Победителя определит Комиссия по присуждению премии, в состав которой входят писатели и общественные деятели», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что прием заявок открыт до августа 2025 года.

Предлагаемые на конкурс произведения принимаются по адресу: Национальная государственная книжная палата РК, 050016, г. Алматы, ул. Пушкина, 2/76.

Электронная почта: erlikpenenbekdastany@gmail.com

Более подробную информацию можно получить по указанным контактам: +7727-397-61-97, +7727-397-61-15.