Казахстанцев с долгом более 9 млрд тенге признали банкротами

Правительство
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Искакова Айдана
корреспондент

Их количество превышает 6 тысяч человек

Фото: Kazpravda.kz

Казахстанцев с долгом более 9 млрд тенге признали банкротами. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наиболее востребованной является процедура внесудебного банкротства. Ее можно применить по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Граждане имеют возможность подать заявления в ЦОНах, через портал электронного правительства, а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov Mobile", - сказал министр.

Он отметил, что запущена новая информационная система по банкротству физических лиц под названием "Qoldau". Эта информационная система предусматривает возможность подачи заявления и автоматическую проверку на соответствие заявителя входным критериям через базы 24 государственных органов и организации.

"С 3 марта поступило более 70 тысяч заявлений. Из них в более 80% заявлений установлены несоответствия критериям процедуры банкротства. Основные причины: наличие личного имущества, несоответствие должника по сумме долга и сроку неплатежа, отсутствие урегулирования долга с кредитором. В результате, на сегодня признаны банкротом более 6 тысяч граждан на сумму долга более 9 млрд тенге", - проинформировал Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что в суды за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратилось более 1200 граждан.

#финансы #долг #банкротство #Жамаубаев #заявки

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