Спортсмены проводят учебно-тренировочные сборы в Паралимпийском учебном центре. Так ребята готовятся к важному турниру — Astana 2025 World Boccia Challenger, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию бочча РК

Фото: Федерация бочча РК

В составе национальной сборной — 16 спортсменов, которые обмениваются опытом и оттачивают мастерство под руководством специально приглашенного иностранного специалиста — главного тренера сборной Таиланда Сурмита Котсила (Surmit Kotsila).

Международный турнир пройдёт с 20 по 28 августа во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. В этот раз честь Казахстана будут защищать 10 спортсменов.

Отметим, что в соревнованиях примут участие около 60 спортсменов из 12 стран. В программе — индивидуальные, парные и командные дисциплины.

Этот турнир является этапом отбора на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, а также важным стартом, позволяющим спортсменам заработать рейтинговые очки.

Бочча в Казахстане начала развиваться в 2018 году по инициативе родителей детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 2021 году была создана Федерация бочча Казахстана, и этот вид спорта получил официальный статус.