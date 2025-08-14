Эти назначения укрепляют роль Казахстана в международном развитии водных видов спорта, сообщает Kazpravda.kz
Казахстанские представители вошли в ключевые комитеты World Aquatics:
Комитет спортсменов — Дмитрий Баландин;
Комитет по аудиту — Мират Утепов;
Технический комитет по плаванию — Илья Гусаков;
Комитет спортивной медицины — Енлик Ултаракова.
Назначения стали возможны при содействии Национального Олимпийского комитета Казахстана.
World Aquatics — международная федерация водных видов спорта, объединяющая и управляющая такими дисциплинами, как плавание, прыжки в воду, артистическое плавание, водное поло, плавание на открытой воде и хай-дайвинг. Штаб-квартира организации находится в Лозанне (Швейцария).