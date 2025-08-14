Эти назначения укрепляют роль Казахстана в международном развитии водных видов спорта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Qazaqstan Aquatics

Казахстанские представители вошли в ключевые комитеты World Aquatics:

Комитет спортсменов — Дмитрий Баландин;

Комитет по аудиту — Мират Утепов;

Технический комитет по плаванию — Илья Гусаков;

Комитет спортивной медицины — Енлик Ултаракова.

Эти назначения укрепляют роль Казахстана в международном развитии водных видов спорта — от спортивной медицины и технической экспертизы до инвестиций и защиты интересов спортсменов.

Назначения стали возможны при содействии Национального Олимпийского комитета Казахстана.

World Aquatics — международная федерация водных видов спорта, объединяющая и управляющая такими дисциплинами, как плавание, прыжки в воду, артистическое плавание, водное поло, плавание на открытой воде и хай-дайвинг. Штаб-квартира организации находится в Лозанне (Швейцария).