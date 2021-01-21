Казахстанцы потеряли миллионы тенге, пытаясь трудоустроиться за границей

Общество
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Десятки казахстанцев потеряли миллионы тенге, надеясь трудоустроиться за границей. Обратились в популярную в социальных сетях компанию, но уже несколько лет не могут вернуть свои деньги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.   

Астанчанину пообещали работу в чешской мебельной компании и зарплату в несколько тысяч евро. Организовать все от контракта до поездки и проживания обещали в распиаренной в соцсетях компании по трудоустройству за рубежом. Специалист заплатил круглую сумму. Но вместо завидного заработка, уже два года пытается вернуть свои деньги.

"Общая сумма оплаты составила 362 тысячи. Мы где-то около трех месяцев с ними в честном контакте были. Там как бы веришь. А если так считать, то после полугода уже вообще на связь не выходили", – говорит житель Нур-Султана. 

Подобным образом от рук мошенников пострадали десятки жителей по всей стране. Чтобы найти правду, они объединились в группы. Только в одном из чатов более 20 человек. Их общий ущерб составил 8 млн тенге. Деньги запрашивали еще до заключения договора. Потом требования росли, рассказывают пострадавшие.

"Первоначально с меня попросили 50 долларов для составления контракта. Потом меня отправили собирать справки. Потом сразу попросили полсуммы денег. Сказали, заплатите 240 тысяч тенге. Я заплатила. Когда я приехала, почитала контракт. В контракте вообще не было ни одного слова, сказанного про работу", – вспоминает жительница Шымкента. 

В истории с липовым трудоустройством уже разбирается полиция. Уголовное дело возбудили в Алматы.

"В органы внутренних дел 25 человек с коллективным заявлением обратились 10 декабря прошлого года. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. В настоящий момент проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий", – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Судя по всему, компания продолжает и дальше вербовать казахстанских специалистов. Журналисты обратились с запросом на поиск работы по номерам, предоставленным пострадавшими. Менеджеры по той же схеме предложили внести оплату до оформления договора.

Представители компании дать официальный комментарий на камеру отказались. Но сообщили, что еще в 2019 году организация была продана. Теперь у нее якобы новое руководство, но услуги те же. Несмотря на все обвинения, они выразили готовность предоставить все обещанные предыдущими руководителями услуги.



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