В течение 189 дней в обсуждении приняли участие тысячи граждан, экспертов и общественников. Весь этот период мы видели общественную активность, широкую вовлеченность граждан.

По сути этот референдум предопределяет будущее Казахстана. Сегодня граждане принимают решение – какое общество мы будем строить, на основе каких ценностей и принципов будет развиваться наша страна.

Напомню, это уже третий референдум за последние 4 года. Президентский принцип о том, что все важные и ключевые решения должны приниматься на референдуме, то есть с учетом мнений всех граждан, стал уже нормой, устоявшейся практикой нашей политической жизни.

В последние годы Казахстан подает для всех пример открытого диалога и принятия консолидированных решений государством и обществом. Наша страна демонстрирует высокую динамику политической жизни и стремление к прогрессу.