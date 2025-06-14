Казахстанцы продолжают выбирать любимые книги: проект «100 книг» Национального курултая

Общество
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Чуть больше месяца осталось до завершения общенационального опроса по определению 100 самых популярных произведений отечественной литературы. Всего в голосовании приняли участие более 16 тысяч граждан, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба партии «AMANAT»

Опрос проходит онлайн через приложение eGov Mobile и продлится до 23 июля. Финальный список будет представлен 10 августа – в День Абая.

Проголосовать достаточно просто, нужно лишь установить мобильное приложение eGov Mobile, перейти в раздел опросов и принять участие в голосовании. Необходимо выбрать от 1 до 10 книг, важно указать как название произведения, так и его автора.

По словам специалистов, данный опрос не только поможет понять, к каким жанрам более всего тяготеют казахстанцы, но и даст определенный сигнал для издателей, библиотек и книжных магазинов.

Проект зародился 23 апреля этого года, в Национальный день книги, который праздновали впервые благодаря предложению членов Национального курултая. Инициативу поддержал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Как известно, Президент неоднократно подчеркивал важность формирования в обществе высокой культуры чтения и популяризации литературы среди казахстанцев.

Кроме того, в рамках проекта «100 книг» предусмотрены символические поощрения для участников. При поддержке партнера проекта сети магазинов «Меломан-MARWIN» подарочные карты были вручены 5000-му и 11000-му проголосовавшим. Это стало не только приятной неожиданностью для читателей, но и дополнительным стимулом для вовлечения граждан в процесс выбора 100 любимых книг. Так, пятитысячным проголосовавшим стала жительница Алматы Акерке Нышанова, а одиннадцатитысячным участником — житель Уральска Марал Жумагалиев.

Стоит отметить, что активное участие в продвижении культуры чтения принимает партия «AMANAT». С сентября 2023 года партия реализует проект «Кітап-AMANAT», в рамках которого по всей стране, особенно в малых городах и сёлах открыто 23 книжных центра. В них проходят литературные вечера, встречи с писателями, конкурсы чтецов. Всего было проведено более 700 мероприятий. В рамках проекта «Кітап-AMANAT» между партией «AMANAT» и Ассоциацией издателей, полиграфистов и книгораспространителей подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. В рамках документа издательства обеспечивают книжные центры необходимым книжным фондом по максимально доступным ценам. Это не только произведения казахстанской литературы, но и мировые бестселлеры.

Подробнее об опросе: https://100kitap.kz/

#книги #Национальный курултай #проект «100 книг» Национального курултая

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