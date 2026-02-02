Казахстанцы смогут чаще летать на Кипр

Гражданская авиация
150
Дана Аменова
специальный корреспондент

Регулярные прямые перелеты из двух казахстанских мегаполисов в Ларнаку стартуют в начале июня 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтранспорта РК продолжает работу по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам. В рамках данной работы авиакомпания «Air Astana» открыла продажу билетов на регулярные рейсы в город Ларнака, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на КГА

С июня по сентябрь авиаперевозчик будет выполнять регулярные рейсы в город Ларнака из Астаны и Алматы.

«Полеты из Астаны будут выполняться, начиная со 2 июня до 5 сентября по вторникам и субботам. Продолжительность полета туда 5 ч. 40 мин., обратно - 5 ч. 5 мин. Рейсы из Алматы запланированы с 4 июня по 6 сентября по четвергам и воскресеньям. Продолжительность полета туда 6 ч. 5 мин., обратно - 5 ч. 30мин. Все рейсы будут выполняться на современных узкофюзеляжных самолетах Airbus A321LR», – проинформировали в ведомстве. 

Ранее также стало известно, что авиакомпания Air Astana объявила о запуске прямых рейсов из Алматы в Шанхай. 

#авиарейсы #полеты #Кипр

Популярное

Все
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Пакистан
Президент поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати
Онлайн-курсы по подготовке водителей: МВД сделало заявление
Минздрав объявил февраль месяцем донорства крови
Богдан Вехов стал бронзовым призером юниорского ЧМ по шорт-треку
Координаторов онлайн-казино PIN-UP и PINCO объявили в розыск
Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта новой Конституции
День открытых дверей провели во всех воинских частях Казахстана
Казахстанцы смогут чаще летать на Кипр
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Правила в сфере оценочной деятельности меняют в Казахстане
Какая погода ожидает казахстанцев в феврале
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
Южный циклон несет осадки в Казахстан
В шаге от триумфа
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Последний полет: легендарный Airbus Beluga отправился на «п…
Казахстан отмечает День работников гражданской авиации
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Китай
Ежедневный рейс запустят из Астаны в Балхаш

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]