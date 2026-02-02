Регулярные прямые перелеты из двух казахстанских мегаполисов в Ларнаку стартуют в начале июня

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтранспорта РК продолжает работу по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам. В рамках данной работы авиакомпания «Air Astana» открыла продажу билетов на регулярные рейсы в город Ларнака, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА

С июня по сентябрь авиаперевозчик будет выполнять регулярные рейсы в город Ларнака из Астаны и Алматы.

«Полеты из Астаны будут выполняться, начиная со 2 июня до 5 сентября по вторникам и субботам. Продолжительность полета туда 5 ч. 40 мин., обратно - 5 ч. 5 мин. Рейсы из Алматы запланированы с 4 июня по 6 сентября по четвергам и воскресеньям. Продолжительность полета туда 6 ч. 5 мин., обратно - 5 ч. 30мин. Все рейсы будут выполняться на современных узкофюзеляжных самолетах Airbus A321LR», – проинформировали в ведомстве.

Ранее также стало известно, что авиакомпания Air Astana объявила о запуске прямых рейсов из Алматы в Шанхай.