Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 52 странах – список избирательных участков

Граждане Казахстана смогут принять участие в референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел страны.

5 июня состоится общенациональный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан.

При загранучреждениях Казахстана в 52 иностранных государствах образованы 65 участковых комиссий.

«Для участия в голосовании казахстанцы, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия», – пояснили в МИД.

Голосование при загранучреждениях страны в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан» будет проводиться в день проведения референдума (5 июня 2022 года) с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.

«Вместе с тем для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан Казахстана заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей», – призвали в ведомстве.