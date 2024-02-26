Казахстанцы стали больше использовать интернет

Объемы услуг связи в прошлом году увеличились на 7,1%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объем оказанных услуг связи за январь-декабрь 2023 года составил более 1,2 трлн тенге, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.



Основные услуги связи:

- услуги сети интернет – на 556,7 млрд тг (16,2%)

- услуги мобильной связи – на 259,7 млрд тг ( 4,1%)

- прочие телеком услуги – на 247,3 млрд тг (3,9%)



Число фиксированных телефонных линий за январь-декабрь 2023 года сократилось на 5,6%, составив 2,1 млн единиц. Число абонентов сотовой связи за 12 месяцев выросло на 0,7%. Всего в Казахстане по итогам 2023 года было 25,2 млн единиц абонентов сотовой связи. Фиксированным интернетом пользовались 3 млн абонента (рост на 5,9%).

Напомним, ранее глава Минцифры Багдат Мусин предположил, что казахстанцы потребляют интернета больше, чем следовало бы. Он призвал учиться пользоваться мобильным интернетом более осознанно.