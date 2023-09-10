Казахстанцы стали реже вступать в брак

Свыше 50 тысяч браков заключили казахстанцы с начала года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz .

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Аналитики отмечают, что среди них 21% мужчин и 16% женщин были старше 35 лет. В целом общая динамика создания семьи за последние 6 лет показывает постепенное умеренное, но устойчивое снижение. А всё из-за того, что чаще в стране предпочитают вступают в гражданский брак.

При этом стоит отметить, что количество разводов снизилось. Кроме того, по данным исследования, большинство казахстанцев признают ценность семьи. Среди ключевых, которые прививают своим детям: трудолюбие, самоуважение, уважение к старшим и другое.

