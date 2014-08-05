Казахстанцы участвуют в чемпионате мира по танковому биатлону

4 августа на российском полигоне "Алабино" состоялось торжественное открытие чемпионата мира по танковому биатлону, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

"В мероприятии принял участие первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба ВС РК генерал-полковник Сакен Жасузаков. Казахстан представляют военнослужащие из региональных командований "Юг", "Запад" и "Восток", - сообщили в оборонном ведомстве.

Наша команда, состоящая из 4 танковых экипажей, готова показать высокий уровень мастерства по вождению боевой машины и поражений заданных целей, предусмотренных условиями состязаний. Чемпионат мира пройдет в 4 этапа: индивидуальная гонка, спринт и гонка преследования, спортивный этап, эстафета.

В ходе чемпионата танкистам из 12 стран мира предстоит демонстрировать профессионализм, боевую выучку и слаженность команды. Как отмечают организаторы, в этом году трассы полигона усложнены, маршрут увеличен до 21 км, а также добавлены препятствия - косогор, на котором предусматривается маневр машины, противотанковый ров и огненная полоса. За сбитые конусы или отклонение от маршрута будут начисляться штрафные секунды.

Танковый биатлон - это не только всеармейское соревнование, это - проверка уровня подготовленности танковых подразделений к современному бою. Итоги состязаний танковых экипажей будут подведены 16 августа.