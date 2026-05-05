Казахстан укрепляет энергосистему: аварийность на электростанциях снизилась на 15%

Правительство

Олжас Бектенов поручил усилить контроль за эффективностью расходования средств

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что для обеспечения подготовки к следующему отопительному сезону регионам оказывается вся необходимая финансовая поддержка со стороны государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

«Со стороны Правительства оказывается вся необходимая поддержка. На прошлой неделе Скляр Роман Васильевич завершил заслушивание начальников управлений энергетики и жилищно-коммунального хозяйства из всех регионов. На сегодня уже одобрено выделение из резерва Правительства более 25 млрд тенге», — отметил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Премьер-министр подчеркнул необходимость усиления контроля за эффективным использованием выделенных средств и соблюдением сроков работ.

«Данные средства направлены на ремонт и строительство тепловых источников в областях Жетысу, Абай, Акмолинской и Восточно-Казахстанской, а также на ремонт порядка 30 км тепловых сетей в четырех регионах. Необходимо контролировать эффективность расходования этих средств и полученный результат. Уже сейчас в некоторых регионах наблюдаются риски затягивания работ. Если в регионах будут фиксироваться осенью неполучение паспорта готовности энергообъектов, то акимы регионов будут нести персональную ответственность», — отметил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

#деньги #Правительство #отопление

Популярное

Все
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Как перестать терять людей в ДТП?
Выбор во имя жизни
В забое станет безопасней
Полеты над Бурабаем
Концептуальные аспекты новой Конституции
В мир удивительных открытий
Три счастливых дня
Усы, лапы и хвосты поборолись за призы
Серке, Сералы, Сер-аға...
Краевед по велению души
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан
Интеллектуальный капитал в действии
Педагог работает на будущее страны
Назначен первый заместитель Премьер-министра
МВД раскрыло наркосхемы с участием иностранцев
Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы»
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Құлагер казахского кино
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Мечтает о спортивных победах
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Правительство направит 2,5 млрд тенге на теплосети области …
Презентована ИИ-система Реестра обязательных требований для…
Вопросы защиты прав инвесторов рассмотрели в правительстве
Восемь ТЭЦ вышли из зоны риска по итогам прошедшего отопите…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]