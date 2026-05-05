Казахстан укрепляет энергосистему: аварийность на электростанциях снизилась на 15%

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что для обеспечения подготовки к следующему отопительному сезону регионам оказывается вся необходимая финансовая поддержка со стороны государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

«Со стороны Правительства оказывается вся необходимая поддержка. На прошлой неделе Скляр Роман Васильевич завершил заслушивание начальников управлений энергетики и жилищно-коммунального хозяйства из всех регионов. На сегодня уже одобрено выделение из резерва Правительства более 25 млрд тенге», — отметил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Премьер-министр подчеркнул необходимость усиления контроля за эффективным использованием выделенных средств и соблюдением сроков работ.