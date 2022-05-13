Каждое пятое коррупционное преступление совершается в сфере госзакупок – Антикор

Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов на брифинге в СЦК высказался о коррупции в сфере госзакупок, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Согласно статистике, доля государственных закупок в общей сумме бюджетных расходов составляет порядка 30%. А это около 5% в структуре ВВП Казахстана, что демонстрирует весьма существенное экономическое влияние на рынок. Такой оборот бюджетных средств усиливает коррупционную привлекательность системы госзакупок. Каждое пятое коррупционное преступление совершается именно в данной сфере», - сказал Улан Саркулов.

Так, по его словам, с 2020 года по 1 квартал 2022 года окончено 418 уголовных дел, по ним осуждено 162 лица. При этом почти 80% этих преступлений связаны с хищениями бюджетных средств и взяточничеством при подписании фиктивных актов выполненных работ и определении победителя закупок. В основном такие преступления совершаются в сфере строительства, здравоохранения, образования и культуры.

«Отдельно следует отметить коррумпированность органов финансового контроля. Только за последние два года Агентством в отношении должностных лиц внутреннего госаудита зарегистрировано 27 преступлений. Они, как правило, получали взятки за пересмотр итогов конкурсов госзакупок. Например, выявлены факты, когда специалисты внутреннего госаудита сами организовывали жалобы. Затем по ним опять же сами проводили проверки, преследуя свои корыстные цели. За прошлый год только от одного ТОО подано 1600 таких жалоб, из которых 900 – удовлетворено. При этом другие, реальные, обращения игнорировались», - рассказал спикер.

В целом, по его словам, преступность в сфере госзакупок характеризуется высокой латентностью и из года в год «становятся более изощренными способы и методы хищений бюджетных средств».