С 6 октября началась подписка на перио­дические печатные издания. Желающие могут оформить ее на 3 000 наименований газет и журналов самой разнообразной тематики.

фото Игоря Бургандинова

Несмотря на развитие интернет-ресурсов, печатные издания продолжают оставаться важным и вост­ребованным источником достоверной информации, формирующим общественное мнение и национальные ценности.

Отметим, что в рамках подпис­ной кампании АО «Казпочта» реализует социальный проект «Сделай подарок детям: подпиши газеты и журналы», направленный на обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детскими познавательными и развлекательными изданиями.

По словам управляющего директора по почтовому сервису и государственным услугам Баглана­ Оразбая, газеты и журналы – это результат совместного труда журналистов, технических специалистов, а также почтальонов, которые, несмотря на погодные условия, ежедневно доставляют периодику своим подписчикам.

Сроки подписки: на респуб­ликанские издания – до 25 декабря 2025 года; на зарубежные издания – до 10 декабря 2025 года. Подписку можно оформить на сайте www.qazpost.kz, в мобильном приложении Qazpost, в мобильном­ приложении Kaspi.kz. Каталог газет и журналов на 2026 год размещен на сайте по ссылке: https:⁄⁄qazpost.kz⁄ru⁄help⁄tariffs?tab=pochtovye-uslugi.

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте www.qazpost.kz, официальных аккаунтах АО «Казпочта» в Facebook, Instagram. Подробнос­ти также можно узнать в контакт-центре акционерного общества по номеру 1499, проинформировала пресс-служба Казпочты.