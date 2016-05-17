Казпочта запускает сервис по онлайн-оплате кредитов и комуслуг

Фото с сайта halyk-ipo.kz
АО "Казпочта" запустило услугу "Salem, Online!" на национальном портале почтовых и финансовых услуг www.post.kz
, передает Kazpravda.kz
. Теперь для того, чтобы принять оплату за услуги, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю нет необходимости иметь интернет-магазин, онлайн-счет (кошелек) или систему интернет-эквайринга на своем сайте. Необходимо знать все реквизиты для проведения платежа: ИИК, БИН, БИК, а при оплате коммунальных услуг – номер лицевого счета, при оплате обучения – номер группы, при погашении кредита – номер договора.
"Мы сделали большой шаг для развития электронной коммерции в Казахстане. Раньше для того, чтобы бизнес мог принимать онлайн-платежи, нужно было заключить договор с банком на услуги интернет-эквайринга, и все это, как правило, занимало много времени. Теперь это необязательно, так как Казпочта предоставила возможность принимать платежи из Интернета без каких-либо ограничений", – сказал главный директор по IT АО "Казпочта" Нариман Мукушев.
Услуга "Salem, Online!" предоставляет возможность:
- пополнения счета или погашения кредита (в том числе штрафов и пени за просрочку кредита);
- оплаты обучения, лечения;
- оплаты страховых взносов;
- оплаты коммунальных услуг;
- разовой оплаты иных услуг и товаров.
Юридическому лицу для принятия выплат через услугу "Salem, Online!" от www.post.kz
не требуется заключать договор с АО "Казпочта".
"Оплата будет зачислена в тот же рабочий день в случае проведения платежа до 16.30 часов, все проведенные платежи после указанного времени будут переходить на следующий рабочий день. Также оплата, проведенная в выходной день, будет обработана в первый рабочий день", – уточнили в пресс-службе компании.
Отметим, что комиссия за любой платеж составит 0,5% от суммы (минимум 150 тенге, максимум 1 000 тенге). Максимально допустимая сумма оплаты составляет 300 тыс. тенге с учетом комиссии.