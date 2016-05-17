Казпочта запускает сервис по онлайн-оплате кредитов и комуслуг

Фото с сайта halyk-ipo.kz

Теперь для того, чтобы принять оплату за услуги, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю нет необходимости иметь интернет-магазин, онлайн-счет (кошелек) или систему интернет-эквайринга на своем сайте. Необходимо знать все реквизиты для проведения платежа: ИИК, БИН, БИК, а при оплате коммунальных услуг – номер лицевого счета, при оплате обучения – номер группы, при погашении кредита – номер договора.