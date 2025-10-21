Kcell стал драйвером внедрения 5G в Казахстане: 2 242 базовые станции и первые промышленные сети Private 5G

После заседания Правительства, посвящённого вопросам развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, состоялся пресс-брифинг, на котором председатель правления АО «Кселл» Аскар Жамбакин представил ключевые результаты компании и планы по развитию сетей пятого поколения

По словам Жамбакина, в рамках республиканского проекта 5G Kazakhstan компания Kcell за период с 2023 по 2025 годы построила 2 242 базовые станции 5G, инвестировав более 300 млрд. тенге, обеспечив быстрое развертывание сети и рост проникновения технологии в повседневную жизнь. Это стало одним из факторов, позволивших Казахстану улучшить позиции в мировом рейтинге скорости мобильного интернета на восемь пунктов, до 49-го места.

На сегодняшний день более половины устройств, зарегистрированных в сети Kcell, поддерживают 5G. Почти 40% абонентов фактически используют скорости 5G. Это отражает стабильный рост спроса на современные цифровые услуги. В 2026 году оператор планирует ввести в эксплуатацию еще 567 базовых станций, что позволит укрепить лидерские позиции компании в цифровизации и расширить покрытие регионов.

Отдельным направлением развития для Kcell стали корпоративные решения Private 5G — защищенные сети для средних и крупных предприятий. Они обеспечивают геопозиционирование, видеонаблюдение и видеоаналитику, удаленный мониторинг, Push-to-Talk-коммуникации и управление беспилотной техникой, создавая технологическую основу для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики.

«Технологии 5G и Private 5G становятся фундаментом цифровой экономики. Мы видим, как новые решения меняют работу предприятий, повышают безопасность и эффективность. Но для полного раскрытия потенциала 5G необходима системная работа всех участников рынка — операторов, регуляторов и государства», — отметил председатель правления АО «Кселл» Аскар Жамбакин.

На сегодняшний день Kcell реализовал 10 проектов в промышленности и добывающем секторе, первым в стране запустив проект Private 5G, который демонстрирует практическое применение технологий пятого поколения на производственных объектах.

#Казахстан #5G #KCell

