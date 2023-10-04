«Келешек»: помощь детям

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Аскар Ибраимов, председатель правления АО «Финансовый центр»

Министерство науки и высшего образования предлагает сконцентрировать меры государственной поддержки в сфере образования в единой системе.

Речь идет о единой добровольной накопительной системе «Келешек», внедрить которую поручил Президент в Послании народу Казахстана.

С учетом демографического развития при сохранении действующей тенденции финансирования к 2040 году расходы государственного бюджета на получение гражданами первой профессии составят 20,3 трлн тенге. Это колоссальная нагрузка, которая в будущем приведет к сокращению бюджетных средств, выделяемых на образование, и, соответственно, к социальной напряженности в обществе.

Поддержка государства в виде оказания услуг в сфере образования – огромный вклад, но не каждый родитель информирован о реальных вложениях в образование его ребенка, начиная с детского сада и заканчивая послевузовским образованием, так как каждая мера господдержки существует фрагментарно и реализуется отдельно от других.

На сегодня в Казахстане на законодательной основе реализуется механизм государственной образовательной накопительной системы (ГОНС). Эта программа позволяет открыть образовательный накопительный вклад, который в будущем можно использовать для оплаты профессионально-технического, высшего и послевузовского образования в Казахстане и за рубежом.

Вклады открываются в банках второго уровня и с недавнего времени в компаниях по страхованию жизни, где преду­сматриваются дополнительный инвестиционный доход и хеджирование рисков с наступлением страхового случая.

Для реализации единой добровольной накопительной системы «Келешек» действующая ГОНС станет основной площадкой, где планируется аккумулировать все монетарные меры гос­поддержки. Так как в ГОНС на вклады граждан начисляются вознаграждения от банков второго уровня и государственная премия, с внедрением системы «Келешек» суммы вкладов будут увеличены за счет начисления на них стартового образовательного капитала в размере 60 МРП детям в возрасте 5 лет и 120 МРП – для детей из социально уязвимых слоев населения.

Стартовый образовательный капитал сохраняется при условии внесения ежегодных взносов в размере не менее 24 МРП, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, при недос­таточности средств для оплаты обучения за счет накоп­лений гражданину будет предложен ряд инструмен­тов, таких как дифференцированный грант, льготное кредитование, средства из Национального фонда и так далее.

Алгоритм участия в системе «Келешек» таков: родители⁄законные представители⁄опекуны⁄близкие родственники открывают вклад или заключают договор страхования. Детям пятилетнего возраста государство начисляет стартовый образовательный капитал, банки второго уровня – капитализированные вознаграждения, а страховые компании – капитализированные инвестиционные доходы.

Ежегодно начисляется премия государства. Родители⁄близкие родственники⁄меценаты продолжают делать взносы по вкладам. И в итоге государство предос­тавляет дифференцированный грант, льготное кредитование и иные меры господдержки.

#помощь #детям

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