Келин в Шымкенте оформила кредит на свекра и сбежала

В городе Шымкенте сноха взяла 2 кредита на имя свекра и присвоила деньги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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О займе житель Абайского района узнал случайно, когда пришло уведомление об очередном платеже. Пришлось обратиться в полицию.

Стражи порядка опросили потерпевшего, членов его семьи и коллег, узнали где и когда в основном он оставлял свой смартфон, не сообщал ли никому свои персональные данные, проверили денежные переводы.

В результате злоумышленницей оказалась сноха, которая узнав, что свекр уже в курсе ее проделок, убежала к родственникам в Туркестанскую область.

Правоохранители нашли и доставили ее в мегаполис. Выяснилось, что горе-келинка втихомолку пользовалась онлайн-банкингом пожилого отца мужа.

«Женщина за несколько месяцев оформила на имя родственника 2 кредита на покупку товаров на общую сумму 750 тысяч тенге. Обналичивала их и переводила деньги на свой счет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество», по окончании которого будет принято процессуальное решение», – рассказал дознаватель Абайского районного управления полиции Серик Жантаев.