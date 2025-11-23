Процесс украинского урегулирования близок к завершению, и президент Дональд Трамп намерен этого добиться, заявил спецпредставитель Белого дома по Украине Кит Келлог, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Johannes Simon/Getty Images

"В армии есть поговорка, что последние 10 метров до цели - самые трудные. Нам надо пройти оставшиеся два", - охарактеризовал он процесс украинского урегулирования в эфире Fox News.

При этом Келлог отметил, что Трамп полон решимости завершить этот процесс.

Он заявил, что несмотря на то, что "Украине придется принять несколько тяжелых решений", Вашингтон сможет "довести ее до сделки". Москва, по его мнению, "потребует внести в документ некоторые коррективы".

Келлог считает, что некоторые вопросы требуют принятия дополнительных документов и приложений, в частности, по гарантиям безопасности.

Он отметил, что команда Трампа работает над тем, чтобы сделать план урегулирования "более определенным" по некоторым позициям.

Президент РФ Владимир Путин сообщил ранее, что Москва получила от Вашингтона текст плана по урегулированию на Украине.

"У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.

Он добавил, что мирный план Трампа обсуждался до встречи на Аляске, основная цель которой заключалась в том, чтобы Россия подтвердила свою готовность проявить гибкость в обсуждении мирных предложений.

Путин напомнил, что по всем вопросам РФ подробно проинформировала всех своих друзей и партнёров.