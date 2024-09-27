Кенгирское водохранилище будет возвращено в государству

Об этом на встрече с жителями региона сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Фото: министерство водных ресурсов и ирригации

На сегодня процесс передачи водохранилища государству близится к завершению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

До конца этого года объект должен перейти на баланс республиканского предприятия «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации. Кенгирское водохранилище – крупнейшее в области Ұлытау. Его объем – 319 млн кубометров.

«Кенгирское водохранилище – основной источник воды в регионе, и местные жители обеспокоены качеством здешней воды, ее нерациональным использованием и сопутствующими экологическими проблемами. В плачевном состоянии находятся гидротехнические сооружения на объекте. Вернув водохранилище в собственность государства, мы в первую очередь проведем его многофакторное обследование, чтобы определить дальнейшие меры по решению имеющихся проблем», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Также жители области Ұлытау задали министру вопросы об обеспечении региона питьевым водоснабжением, улучшении качества питьевой воды, ремонте поврежденных подземных водоводов и экологическом состоянии местных водоемов.