Кэш Пател возглавил ФБР

Пател считается «максимально преданным сторонником» Трампа, он убежден, что победа на выборах 2020 года была украдена Байденом

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Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Кэша Патела на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР) США. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

В поддержку выдвинутой президентом США Дональдом Трампом кандидатуры на пост директора ФБР высказался 51 сенатор, против выступили 49 законодателей. Ранее Пател преодолел очередное процедурное голосование в верхней палате американского Конгресса. Ожидается, что вскоре он будет приведен к присяге.

Кандидатура Патела утверждена на 10-летний срок. Газета The Washington Post подчеркивает, что кандидатуры трех прежних глав ФБР утверждались в Сенате при поддержке по меньшей мере 92 законодателей.

Юридический комитет Сената Конгресса США 13 февраля по итогам голосования рекомендовал утвердить кандидатуру Патела на упомянутый пост. Республиканец Трамп, являющийся сейчас президентом США, выдвинул кандидатуру Патела на должность главы ФБР в конце ноября 2024 года.

Пател ранее работал в Совете национальной безопасности Белого дома, был советником исполняющего обязанности директора национальной разведки, а под конец первого президентского срока Трампа (2017-2021 гг.) возглавил аппарат министра обороны США.

Как отмечала телекомпания NBC, Пател считается «максимально преданным сторонником» Трампа, он убежден, что победа на выборах 2020 года была украдена демократом, экс-президентом Джо Байденом. Он также призывал к проведению чисток в ФБР и Минюсте США.

На слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США Пател отмечал, что хочет восстановить верховенство закона в Министерстве юстиции США и ФБР без привязки к политическим предпочтениям. Он также выражал готовность провести разбирательства в отношении ряда лиц, включая тех, кто критиковал Трампа.