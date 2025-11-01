В рамках исполнения поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева по развитию агропромышленного комплекса в Казахстане проводится работа по привлечению инвестиций в отрасль, передает Kazpravda.kz

Фото: KGIR-2025

Компания Harvest Agro планирует вложить более $700 млн в развитие АПК. Об этом сообщил генеральный директор компании Даулет Увашев на полях KGIR-2025.

По его словам, компания присутствует на рынке Казахстана с 2022 года, уже приобрела земли и элеватор, а также начала реализацию первого этапа проекта в Кызылординской области на площади 20 тыс. га, где будут выращиваться техническая конопля, кукуруза и соя.

«Наш инвестор – швейцарская компания – будет инвестировать в Казахстан. Планируем освоить до 300 тыс. га орошаемых земель в восьми-девяти областях страны», — отметил Даулет Увашев.

На втором этапе, начиная с 2026 года планируется строительство заводов по переработке сельхозпродукции и освоение по 50 тыс. га земель в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетісу.

Увашев отметил, что также подписаны меморандумы с акиматами и подготовлены бизнес-планы и финансовая модель. Выращенная продукция будет направлена на внутренний рынок Казахстана, часть – на экспорт.