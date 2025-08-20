Они действовали в сговоре с иностранными сообщниками

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры и в сотрудничестве с АО «Казахтелеком», при оперативном сопровождении ДКНБ и ДП Алматы задержали двоих граждан Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия, они действовали в сговоре с иностранными сообщниками и оказывали им юридическую помощь при реализации схемы интернет-мошенничества.

«Ежедневно с использованием данной схемы совершалось до 2 000 звонков гражданам страны с целью хищения денег. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что сотрудники городской прокуратуры призывают граждан проявлять бдительность: не доверять звонкам от неизвестных, не сообщать персональные данные и банковские реквизиты. При выявлении подозрительных действий необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.