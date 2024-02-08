Кинотеатр на колесах

Общество
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Дина Боранбаева

Фильмы под открытым небом холодными зимними вечерами? Легко! Каждую неделю в Талдыкоргане проходят бесплатные автокиносеансы.

фото предоставлено КГУ Zhetisu zhastary

Весьма необычно и романтично провести время автолюбители могут у Дома журналис­тов им. Б. Куранбека. Здесь на большом экране показывают различные отечественные киноленты, а звук передают по отдельной радиочастоте, которую ловит автомагнитола. Стартуют показы в половине восьмого вечера – в темное время суток происходящее на экране отлично видно даже издалека.

Drive-in-показ фильма I love Taldykorgan собрал большое количество машин со зрителями. А примечателен он тем, что короткометражный мюзикл – практически стопроцентно местный продукт. Сценарий подготовили талантливые талдыкорганцы Адильбек Абилов, Ерлан Ушакпаев и Медет Курманов. В картине о необыкновенных приключениях братьев-близнецов представлены самые красивые места центра Жетысу, а в съемках задействованы многие жители и гости города – массовка во всех сценах была «жизненной».

– В создании фильма участ­вовали известные в киносфе­ре личности. К примеру, оператор Садар Баймолдин, актеры Аян Толепберген и Карина Жумалие­ва, но большая часть команды – местные ребята. Автором текстов всех песен, кстати, выступила талдыкорганская десятиклассница, – рассказывает сценарист и режиссер мюзикла Ерлан Ушакпаев. – С массовкой вообще не было проблем – нам помогал буквально весь город. И очень приятно, что зрители с таким удовольствием смот­рят фильм о родном Талдыкоргане.

Автокинотеатр в областном центре заработал буквально месяц назад, но уже полюбился многим. Сеансы проводит молодежная организация «Жетысу жастары». Подобные массовые показы фильмов под открытым небом, кстати, ранее проходили лишь летом на переносном экране в амфитеатре талдыкорганского парка «Жастар». Главная цель таких мероприятий – организовать интересный и полезный досуг для людей самых разных возрастов.

#Талдыкорган #кино #досуг #автокинотеатр #Жетысу жастары

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