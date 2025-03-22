Кипит казан в школьном дворе

– Наурыз мы встречаем, соб­людая все национальные традиции, – делится директор школы Айжан Шорабеккызы. – К праздничным акциям тематичес­ких дней готовимся тщательно, так как в нашей школе процесс обучения и воспитания детей основан на богатом наследии казахского народа.

Разговор о том, как ежегодно школа отмечает Наурыз мейрамы, Айжан Шорабеккызы начала с того, что их учебное заведение определено в регионе в качестве опорного по углубленному изу­чению государственного языка.

– Школа не случайно носит имя основоположника казахского языкознания, реформатора и автора казахского алфавита Ахмета Байтурсын­улы, – рассказывает директор. – У нас реализуются проекты «Тіл білімі мектебі», «Іскер ана», «Тілге бойлау» и другие. В рамках Школы языкознания работают научно-исследовательские лаборатории «Айтылым әрекеті», «Академиялық жазылым», «Грамматикалық өнер», «Оқу сауаттылығы», «Тыңдалым дағдысы», «Ақыметтану» и центр «Казтест». Учащиеся, молодые ученые и преподаватели благодаря этим новаторским инициативам получают ценные знания.

В частности, первоклассники обучаются по программе раннего погружения в изучение государственного языка «Тілге бойлау». Позитивные достижения очевидны – малыши уже наизусть читают героические эпосы «Қамбар батыр», «Алпамыс батыр», «Ертарғын». А во время каникул дети едут в аулы для закрепления полученных знаний. Также в школе эффективно используется первый в области пилотный проект «Один педагог – один язык».

Учитывая эти особенности, на базе школы часто проводят открытые уроки, мастер-классы и городские семинары педагогов.

– Мы провели семинары для учителей художественного труда под названиями «Қазақ қолөнер туындылары – ұлттық құндылық пен дәстүр жалғастығы», «Ұлттық құндылықтарға негізделген көркем еңбекті оқыту: заманауи дизайн, инновация және трендтер» и другие, – поделилась Айжан Шорабеккызы. – На них педагоги поделились передовыми методами преподавания предмета, обсудили приемы для мотивации и приобщения школьников к труду, способы развития их практических навыков. Выдаю­щийся казахский поэт, философ, композитор, ученик великого Абая Шакарим отмечал: «Учись зна­ниям и искусству. Ум без знаний и творчества – ничто». Отсюда и наша цель – привить школьникам в процессе обу­чения уважение к национальным ценнос­тям, традициям, обы­чаям, вызвать интерес к декоративно-прикладному искусству.

Декада Наурызнама началась с Көрісу күні. Праздник вместе с педагогами организовал школьный парламент.

– Кстати, в наших празднест­вах принимают участие и родители детей, – говорит наставник школы Жадыра Сактанова. – К примеру, в День культуры и традиций в актовом зале мы проводим как показательные, так и настоящие национальные обряды – тусау-кесу, бесікке салу, а для девочек организовываем конкурс кос. Кроме того, ежегодно наши старшеклассники проводят благотворительные выставки-ярмарки. В Наурыз-думан наш оркестр домбристов исполняет кюи, а педагоги и школьники активно участ­вуют в песенных и танцевальных конкурсах. Мы обязательно ведем видео­съемку, затем создаем школьные музыкальные клипы.

Среди учеников школы множество победителей городских, областных, республиканских олимпиад, научных проектов и международных конкурсов, а также различных творческих, интеллектуальных и спортивных соревнований. Эти достижения пришли не сами по себе. В школе во вне­урочное время для учащихся­ проводятся специальные олимпиады, идет подготовка к научной проект­ной работе. Детям помогают развиваться школьные кружки – робототехники, каратэ, шахмат, тогызкумалака, домбры, изобразительного искусства, а также хоровой, хореографический.

Занятия с домбристами проводит учитель музыки Жаркынкуль Ешниязова, которая работает в этой школе уже четверть века.

– В кружке – 30 детей из начальных классов и столько же – из старших, – делится педагог. – Всех учу играть по нотам. Среди лучших домбристов – шестиклассники Берик Созак, Каусар Умирзакова, Каусар Кунтуганкызы, Азамат Тажикулов и Серикболсын Сабит. Гордость школы – домбровые ансамбли «Сарыжайлау» и «Киелі саз», которые не раз получали главные призы респуб­ликанских и международных конкурсов.

– На Наурыз вся школа приходит в национальных одеж­дах, – вступает в беседу глава первичной профсоюзной организации Меруерт Ахметова. – Но красивее всех – почтенные участницы школьного ансамбля бабушек. Их наряды придают мероприятию особую торжественность, притягивают взор их красивые камзолы, белоснежные кимешек, серьги, брас­леты с национальным орнаментом.

– Мы третий год реа­лизуем проект «Іскер ана», ориентированный на воспитание девочек, – отмечает педагог Даригуль Танатарова. – Они – будущие хранительницы семейного очага, поэтому со школьной скамьи прививаем им умения и навыки, которые пригодятся в быту.

– Наши ученицы-повара умеют­ готовить самсу и пироги, – с гордостью дополняет коллегу учитель труда Жанар Туякбаева. – Мы учим девочек готовить по рецептам блюда, знакомим с правилами сервировки стола. По программе «Іскер ана» девочки в первой и второй четвертях учатся рисовать, в третьей – занимаются шитьем, в четвертой – изучают гастрономию.

Для проведения Наурыза школа не арендует одежду, инвентарь и другие атрибуты праздника. Ее своими руками изготавливают ученики и учителя.

– Наши девочки на современных швейных машинках искусно владеют лоскутным шитьем – курак, – отмечает учитель художественного труда Улдана Маликкызы. – Они умеют соз­давать декоративные элементы и узоры на изделиях, шьют нацио­нальную одежду, плетут узорные циновки, изготавливают предметы из войлока.

В тот день, когда мы посетили школу, проходил городской конкурс юных художников, посвященный 180-летию великого Абая. Согласно условиям соревнований, дети выбирали темы, образы, навеянные стихами поэта о временах года.

– У нас есть кружки изобразительного и декоративно-прик­ладного искусства, – сообщил учитель ИЗО и черчения Азиз Ботабаев. – Учим детей рисовать карандашом, писать картины масляными красками, гуашью, акварелью. Также показываем­ детям, как плести камчу из кожи, изготавливать керамические и гончарные предметы. Наши ученики Жанель Сералие­ва, Рауан Курмангали и Шолпан Абдразакова не раз награж­дались на выставках поделок.

Какой Наурыз без национальных игр? Физорги школы со старшеклассниками устраи­вают различные интересные состязания.

– Дети и взрослые сорев­нуются в армрестлинге, поднятии гири, аркан тарту, тогызкумалаке, бес асыке и других казахских играх, – говорит педагог Алтынай Рашиткызы. – Возле алтыбакана поют и танцуют. И главное – Наурыз сопровож­дается богатым дастарханом с традиционным наурыз-коже, горячими баурсаками, пловом, приготовленными в казанах во дворе школы.

В завершение добавим, что в школе № 211 вместо традицион­ных звонков на переменах уже давно звучат мелодии казахских кюйев. Это тоже дает учащимся возможность глубоко проникнуться народным искусством, считают педагоги.

– Воспитание подрастающего поколения на основе нацио­нальных ценностей в наши дни остается очень актуальным, – подчеркивает Айжан Шорабеккызы. – Нам важно воспитывать детей патриотами, которые будут достойными сыновьями и дочерями своего народа.